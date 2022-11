Darum lohnt sich der Kauf einer Eigentumswohnung in Magdeburg

In Zeiten gestiegener Preise wird es für Investoren immer schwieriger zu entscheiden, wo sich der Kauf einer Wohnung noch lohnt. Eine neue Studie zeigt: In Magdeburg bekommen Investoren ihr Geld bundesweit am schnellsten zurück.

Magdeburg - Von allen 71 kreisfreien Städten in Deutschland mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 Menschen haben Investoren in Magdeburg ihr Geld am schnellsten wieder hereingeholt, sagt Fabian Meeßen vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft Consult GmbH. Doch nach wie vielen Jahren ist das? Und was sagt Tobias Paddberg vom Immobiliencenter der Magdeburger Sparkasse dazu: Lohnt sich die Investition in eine Eigentumswohnung?