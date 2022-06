Immobilien: Hier wohnen die Magdeburger am liebsten

In Magdeburg wird zurzeit viel gebaut. Doch welche Stadtteile sind besonders begehrt und wie haben sich die Miet- und Immobilienpreise dort und in den anderen Regionen Magdeburgs seit der Corona-Krise entwickelt? Thomas Leitel vom Immobilienverband (IVD) Mitte-Ost gibt Auskunft.

Magdeburg - Wohnen in Magdeburg wird immer beliebter. Dennoch habe die Landeshauptstadt noch einen sehr beruhigten Immobilienmarkt, sagt Thomas Leitel, Repräsentanzleiter im Bereich Magdeburg vom IVD Mitte-Ost e.V.. Doch wohin zieht es Menschen oder Investoren, die neu in der Stadt an der Elbe sind?