Die Herbstferien sind da: Die Volksstimme verrät, was Familien in Magdeburg bei jedem Wetter erleben können.

Architektonisch ihrer Zeit voraus: die Grüne Zitadelle in Magdeburg.

Ich fahre für mein Leben gern mit dem Fahrrad und kann dadurch einen der schönsten Arbeitswege überhaupt genießen. Durch das Umflutgelände im Osten der Stadt geht es auf den Kanonenbahnradweg, der mich entlang hübscher, kleiner Gärten und neu gebauter Eigenheime am Stadion und der Getec-Arena vorbei geradewegs in Richtung Elbe führt.

Über die neue Pylonbrücke zu radeln und dabei den Blick auf Magdeburgs Altstadt mit Dom, Kloster und Kirchen zu genießen, ist einfach traumhaft. Wenn die Sonne scheint, leuchten die goldenen Kugeln des Hundertwasserhauses schon aus der Ferne.

Hinter der Strombrücke, die die Elbe überspannt, biege ich nach links ab, an der Wobau-Welle vorbei direkt ins Altstadtviertel, wo unser altehrwürdiges Kloster, der Dom und die Grüne Zitadelle zum Greifen nah sind.

Die Strecke eignet sich auch wunderbar für einen Familienausflug auf dem Rad, kann aber natürlich auch zu Fuß erobert werden, wenn Sie mit den Öffentlichen oder dem Auto in die Stadt kommen. Magdeburg bietet einfach so viel, wie auch die Tipps auf dieser Seite zeigen. Auf geht’s!

Auf besonderer Mission rund um den Dom. Foto: Karolin Aertel

1. Rätsel-Touren durch die Stadt

Rätsel lösen, Aufgaben bewältigen, Lösungen finden – bei sogenannten Escape-Games sind Kreativität und Köpfchen gefragt. Inzwischen gibt es beim Veranstalter Lukullus-Tours auch interessante Outdoor-Varianten, die die Volksstimme auch schon getestet hat.

Dabei waren Reporter auf besonderer Mission rund um den Dom im Einsatz. Sie mussten die mächtigste Superwaffe der Welt eliminieren – ein Virus, das die Menschheit bedroht. Hier kann auch die Familie zum Agententeam werden. Für Kinder gibt es noch ein eigenes Spiel – per Handy-App auf Rettungsmission im Elbauenpark.

Öffnungszeiten und Preise: nach individueller Buchung

Die Trogbrücke gilt als Jahrhundertbauwerk. Foto: Hendrik Reppin

2. Riesentrog über der Elbe

Wie wäre es mit einem Ausflug an den nördlichen Stadtrand zum berühmten Wasserstraßenkreuz? Auf dem Foto ein Blick vom Turm auf die Trogbrücke. Sie ist Herzstück des Wasserstraßenkreuzes. Mit 918 Metern Länge führt die als Jahrhundertbauwerk geltende Stahlbrücke den Mittellandkanal über die Elbe.

Auf der Trogbrücke kann man (kostenlos) flanieren, mit dem Rad fahren und den herrlichen Ausblick genießen. Es lohnt sich zugleich ein Abstecher zum Schiffshebewerk Rothensee, dem ältesten Teil vom Wasserstraßenkreuz, sowie zur neuen Schleuse Rothensee mit Aussichtsplattform.

Die Stadt zeigt sich von der Elbe aus von ihrer schönsten Seite. Foto: Martin Rieß

3. Schifffahrt auf der Elbe

Mit der Weißen Flotte „in See zu stechen“, ist ein besonderes Erlebnis, denn vom Wasser aus zeigt sich die Elbestadt von ihrer Schokoladenseite.

Egal, ob die Tour in Richtung Schönebeck an der Altstadt mit Domfelsen, Mückenwirt, den grünen Elbwiesen oder der fast fertig sanierten Mäuseburg vorbeiführt oder das Schiff Richtung Norden Kurs nimmt, wo es unter anderem den Elbauenpark und den sich toll entwickelnden Wissenschaftshafen passiert. Was sich wohl hinter der Großen Acht verbirgt?

Öffnungszeiten: Fahrten finden täglich statt ab 11.15 Uhr statt

Preise: Erwachsenen zahlen ab 12 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen ab 6,50 Euro

Spiel, Sport und Spaß im Elbauenpark Foto: Andreas Lander

4. Pures Abenteuer im Elbauenpark

25 Jahre ist es her, dass die Militärbrache östlich der Elbe in einen blühenden Park verwandelt wurde und tausende Besucher zur Bundesgartenschau lockte.

Auch heute kommt im Elbauenpark keine Langeweile auf. Ob Rutschenturm, Sommerrodelbahn, Schmetterlingshaus, Jahrtausendturm mit Geschichte zum Anfassen, Elbauen-Express, Spiel-, Sport- und Grillplätze oder Kletterpark, das alles ist eingebettet in gestaltete Gartenkunstbereiche. Hier kann die ganze Familie Spaß haben. Inklusive gastronomische Versorgung.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis circa 18 Uhr geöffnet, in den Ferien und an Feiertagen auch am Montag geöffnet

Preise: Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 9 Euro, Kinder von 7 bis 17 Jahren zahlen 5,50 Euro

Dauerausstellungen und Sonderschauen warten auf große und kleine Besucher. Foto: Uli Lücke

5. Wunder des Lebens im Naturkundemuseum

Immer wieder ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch im Museum für Naturkunde in Magdeburg an der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Es ist ein idealer Anlaufpunkt an Schlechtwetter-Tagen.

Neben Dauerausstellungen gibt es regelmäßige Sonderschauen. Im Naturkundemuseum wartet etwa die Dauerausstellung „Wunder des Lebens“ auf kleine und große Entdecker. Zu sehen sind kleine fossile Haizähne bis zum 6 Meter langen Plateosaurus, Hunderte von Käfern oder das echte Präparat einer Giraffe.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt

Rund 200 Tierarten warten auf begeisterte Kinder. Foto: Zoo Magdeburg

6. Staunen und entdecken im Zoo

Rund 200 Tierarten leben derzeit im Magdeburger Zoo und warten auf kleine wie große Besucher. Afrikanische Elefanten, Erdmännchen, Pinguine, Luchse, Giraffen, Schimpansen, Schneeleoparden, Nashörner oder Zwergmanguste bilden die große Zoofamilie.

In den Herbstferien vom 7. bis 11. Oktober werden Besucher zu Artenschutz-Experten. In einem spannenden und abwechslungsreichen Programm erfahren sie mehr über die vielfältigen Gründe aus denen Tierarten auf der ganzen Welt vom Aussterben bedroht sind und wie wir Arten schützen können.

Regelmäßig bietet der Zoologische Garten auch spannende Veranstaltungen, (Abend-)Führungen oder Fütterungen mit Tierpflegergesprächen an.

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Preise: Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt, Schüler zahlen 13 Euro, Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren zahlen 9 Euro, Erwachsene zahlen 17,50 Euro