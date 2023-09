Ein aggressiver 44 Jahre alter Mann hat die Polizei am Magdeburger Hauptbahnhof in Schach gehalten. Auf ihn kommen zahlreiche Strafanzeigen zu.

Die Bundespolizei musste sich am Bahnhof in Magdeburg mit einem aggressiven Mann auseinandersetzen.

Magdeburg (vs) - Ein aggressiver 44-jähriger Mann beschäftigte die Polizei am Sonntag, 24. September, gleich für mehrere Stunden am Hauptbahnhof Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Der Mann war bereits am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden, da er ohne Fahrschein in der Regionalbahn von Haldensleben nach Magdeburg unterwegs war.

Mann attackiert Polizei und Reisende am Hauptbahnhof Magdeburg

Der Mann wollte den Zug allerdings nicht freiwillig verlassen. Nach mehreren Verwarnungen trugen die Polizisten ihn aus dem Zug. Dabei schlug und trat er um sich und stemmte sich gegen den Abtransport. Nach Aufnahme der Personalien wurde der 44-Jährige vorerst entlassen.

Kurze Zeit später warf der mutmaßliche Täter offenbar einem 43-Jährigen metallische Gegenstände im Bereich der Toiletten ins Gesicht. Außerdem soll er mehrere Reisende mit dem Lappen beworfen haben, in dem er zuvor die Kleinteile eingewickelt hatte, und einem anderem Reisenden mit der flachen Hand auf die Beine geschlagen haben.

Während der Suche im Hauptbahnhof konnte 44-Jährige festgenommen allem Anschein nach werden. Dabei gab ein 76 Jahre alter Mann an, dass der Festgenommene zuvor versucht habe, seinen Koffer zu entwenden.

Mehrere Anzeigen am Hauptbahnhof Magdeburg

Aufgrund seiner Gewaltbereitschaft gegenüber den Beamten, wurde der Tatverdächtige gefesselt und mit zur Dienststelle genommen.

Der Mann wurde wegen Leistungserschleichung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizisten, versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchten Diebstahls angezeigt.