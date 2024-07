In einem Pflegeheim im Neuen Sülzeweg in Magdeburg ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten aus.

Evakuierung im Pflegeheim in Magdeburg: Wohnungen nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Magdeburg ist das Gebäude zum Teil unbewohnbar.

Magdeburg/DUR/us. - Nach einem Brand in einem Pflegeheim im Neuen Sülzeweg in Magdeburg sind die Wohneinheiten für die Senioren nicht mehr bewohnbar. Dies meldet die Feuerwehr, die am Donnerstagabend zu dem Einsatz ausgerückt war.

Demnach wurden die Brandschützer bereits um 18.10 Uhr alarmiert, dass sich bereits starker Qualm in dem Seniorenheim ausgebreitet hatte. Der Brand sei in der Elektrozentrale des Gebäudes ausgebrochen und habe mit Feuerlöschern erstickt werden können. Dennoch behinderten die starke Rauchentwicklung und die schwierigen Abluftbedingungen den Einsatz. Erst nach knapp drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Feuer im Neuen Sülzeweg in Magdeburg: Seniorenheim teilweise unbewohnbar

Während einige Bewohner während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben konnten, mussten andere evakuiert werden. Ihre Wohnungen seien teilweise nicht mehr bewohnbar, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird von der Feuerwehr bislang auf 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren insgesamt sechs Fahrzeuge der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.