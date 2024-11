Feuerwehr in Magdeburg Brände in Deutscher Bundesbank und im Florapark? Zwei Alarme in wenigen Stunden

Die Feuerwehr in Magdeburg ist am Freitag in gleich zweimal in nur wenigen Stunden ausgerückt. Durch Brandmeldeanlagen wurden in der Bundesbankfiliale und im Florapark jeweils Alarm ausgelöst.