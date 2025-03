1. FC Magdeburg gegen HSV Spiel des FCM in der 2. Fußball-Bundesliga: Polizei rechnet hier mit Staus und Sperrungen

Am 14. März spielt der 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV. In der Innenstadt muss daher mit Stau und Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.