Am Sonntag ist es bei der An- und Abreise von Fußballfans zum Spiel zwischen FCM und Hannover 96 in Magdeburg zu mehreren Straftaten gekommen. Angegriffen wurden unter anderem Züge, Polizisten und eine Hubschrauberbesatzung.

FCM-Spiel in Magdeburg: Fans randalieren in Bahn und blenden Hubschrauber-Besatzung

Magdeburg. - Die Polizei zieht nach dem Fußballspiel zwischen dem Fußballspiel zwischen dem 1. FCM und Hannover 96 am Sonntag in der Avnet-Arena eine ernüchternde Bilanz, wie die Beamten melden.

Demnach nutzten über 1200 Hannover-Fans die Züge der Deutschen Bahn, beklebten in einer Regionalbahn auf der Strecke von Braunschweig nach Magdeburg mehrere Überwachungskameras, beschmierten die Wände von zwei Zugtoiletten und lösten den Brandalarm aus, als indem sie Zigaretten anzündeten. Da dies verboten ist, kam es zu Verzögerungen bei der Weiterfahrt der Bahn.

Anschließend seien Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe gestellt worden. Die Videos aus Zug werden nun gesichtet, heißt es.

Neben den Gästefans seien außerdem 1700 FCM-Fans mit der Bahn nach Magdeburg gereist, so die Polizei weiter. Als sie wieder abreisten, meldete ein Hubschrauber der Polizei am späten Sonntagnachmittag, gleich mehrfach am Bahnhof Magdeburg-Neustadt mit einem Laser geblendet worden zu sein. Es seien Videoaufnahmen von der Tat gesichert worden, heißt es. Die Verantwortlichen erwarte nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Daneben gab es Beleidigungen zwischen den Fans und gegenüber den Einsatzkräften der Polizei vor Ort. Ein 34 Jahre alter FCM-Fan habe außerdem versucht, einen Polizisten ins Gesicht zu schlagen, und ein 16-Jähriger warf eine Getränkedose auf einen Bundesbeamten. Gegen 18 Uhr hätten außerdem mehrere FCM-Fans einem Hannover-Anhänger den Fan-Schal geraubt.