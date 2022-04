Farbanschlag auf Mohren-Apotheke in Magdeburg

Auf die Magdeburger Mohren-Apotheke ist ein Farbanschlag verübt worden. Ist der Name der Apotheke der Hintergrund für die Attacke? Was der Inhaber dazu sagt.

Auf die Mohren-Apotheke in Magdeburgs Stadtteil Stadtfeld-Ost ist in der Nacht zu Mittwoch, 29. Dezember 2021, ein Farbanschlag verübt worden. Fenster, Fassade und Eingang der Apotheke wurden massiv mit Farbbeuteln beworfen.

Magdeburg - Böse Überraschung am Mittwoch, 29. Dezember 2021, für Apotheker Andreas Wallbaum und sein Team der Mohren-Apotheke in Stadtfeld-Ost: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht einen Farbanschlag auf die Apotheke verübt. Die Fenster und die Fassade zur Freiligrathstraße und der Eingang der Apotheke wurden großflächig mit mehreren Farbbeuteln beworfen: rote Farbe überall an der Fassade und auch auf dem Gehweg.