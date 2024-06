Glück im Unglück hatten Autofahrer auf der B1 in Magdeburg. Sie konnten gerade noch einem betrunkenen Falschfahrer ausweichen, der immer wieder in den Gegenverkehr geriet.

Immer wieder in den Gegenverkehr geraten: Betrunkener auf B1 in Magdeburg gestoppt

Falschfahrer am Kümmelsberg

Ein betrunkener Falschfahrer hat auf der B1 in Magdeburg für eine Gefahr gesorgt.

Magdeburg/DUR/us. - Ein stark betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend in Magdeburg immer wieder in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei meldet.

Demnach war der 34 Jahre alte Mann auf der Bundesstraße 1 von Irxleben in Richtung Magdeburg unterwegs, als der Fahrer nach der gefährlichen Fahrt an der Kreuzung Kümmelsberg gestoppt werden konnte. Zuvor sei der Mann immer wieder Schlangenlinien gefahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten, heißt es. Fahrzeuge hätten abbremsen und ausweichen müssen.

Der Fahrer pustete einen Atemalkoholwert von über drei Promille.

Fahrer der Autos, die durch den Dacia-Fahrer behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Magdeburg unter der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.