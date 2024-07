Magdeburg/DUR. - Die neuen Fahrradboxen in der Magdeburger Innenstadt sind ab sofort nutzbar. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die Fahrradboxen stehen an drei Standorten: am Krökentor/Ecke Breiter Weg (Woolworth), auf dem Parkplatz an der Johannisbergstraße und an der Fürstenwallstraße.

Laut Stadtverwaltung befinden sich an jedem Standort je zehn Boxen auf zwei Etagen. Die unteren Ebenen verfügten über Lademöglichkeiten für E-Bikes, die oberenkönnten mit einer "einfach zu bedienenden Hebevorrichtung" genutzt werden.

Die Boxen sind elektrisch gesteuert und ermöglichen den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, ihre Fahrräder sicher abzustellen.

So viel kostet es, sein Fahrrad in einer einfachen Fahrradbox abzustellen:

bis zu 6 Stunden: 1 Euro

12 Stunden: 1,50 Euro

24 Stunden: 2 Euro

Woche : 10 Euro

So viel kostet es, sein Fahrrad in einer Fahrradbox mit Ladefunktion abzustellen:

bis zu 6 Stunden: 1,50 Euro

12 Stunden: 2 Euro

24 Stunden: 2,50 Euro

Woche : 13 Euro

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, darf man sein Fahrrad maximal eine Woche in der Fahrradbox parken. Wer die Nutzungshöchstdauer überschreitet, zahlt 4 Euro Strafe pro Tag.