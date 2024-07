Ein Mann soll in einer Magdeburger Bankfiliale in der Lübecker Straße Tausende Euro gestohlen haben. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 9. November 2023 soll ein unbekannter Mann in einer Bankfiliale in der Lübecker Straße in Magdeburg eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich von einem fremden Konto abgehoben haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann steht in Verdacht, eine hohe Summe Geld von einem fremdem Konto abgehoben zu haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter der Rufnummer 0391/5463295 und dem Stichwort "EC-Kartenbetrug Lübecker Straße" Hinweise zur Identität des Mannes entgegen.