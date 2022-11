Fahndung nach Corona-Demo in Magdeburg: Mann soll zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen haben

Von VS

Nach einem Corona-Spaziergang im Januar in Magdeburg wird nach einem Mann (Foto im Text) gesucht, der andere Teilnehmer der Aktion immer wieder zur Gewalt gegen Polizisten aufgestachelt haben soll. In der Folge soll es zu körperlichen Attacken gekommen sein.

Magdeburg - Zu mehreren Straftaten ist es offenbar bereits im Januar bei einem sogenannten "Corona-Spaziergang" in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit. Und fahndet nun nach einem Mann.

Den Angaben der Beamten zufolge, soll es im Rahmen von einer unangemeldeten Versammlung am 17. Januar am , die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richteten, zu den Straftaten durch Versammlungsteilnehmer gekommen sein. In diesem Zusammenhang werde gegen einen Mann wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt.

Offenbar war der Mann zunächst Teil einer Personengruppe, die an Versammlung teilnahm. Aus dieser heraus soll er immer wieder andere Versammlungsteilnehmer dazu aufgefordert haben, eine Polizeikette zu durchbrechen. In der Folge scheint es um 18.30 Uhr in der Arthur-Ruppin-Straße zu Attacken gegen die Einsatzkräfte gekommen sein.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer erkennt die Person auf dem Foto oder wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5465196 bei der Polizei Magdeburg zu melden.