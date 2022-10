Verkaufsoffene Sonntage in Magdeburg: Wann kann in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt geshoppt werden?

Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg aus?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg?

Magdeburg/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2022 in Magdeburg

In Magdeburg gab es im Jahr 2022 bislang noch keine verkaufsoffenen Sonntage. Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, könnten sich dies mit dem Beginn der Advents- und Vorweihnachzeit Ende November und im Dezember aber ändern. Mögliche Anträge von Geschäften bei Stadt könnten bis dahin noch gestellt werden.

Verkaufsoffene Sonntage: Besonderheiten in Magdeburg

Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, gibt es in Magdeburg, im Gegensatz zu anderen Städten, keine klassischen verkaufsoffenen Sonntage, die im gesamten Stadtgebiet oder in einzelnen Stadtteilen gelten. Stattdessen können Geschäfte, Händler und Einkaufszentren einzeln Antrage bei der Stadt einreichen und unabhängig voneinander an Sonntagen öffnen.