Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Magdeburg aus?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg 2025?

Magdeburg. - Magdeburg erlaubt Geschäften zu besonderen Tagen, auch sonntags zu öffnen. Verkaufsoffene Sonntage locken nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen in die Innenstadt, um außerhalb der üblichen Öffnungszeiten einkaufen zu können.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Magdeburg

In Magdeburg hat am 30. November zum ersten Advent der erste verkaufsoffene Sonntag stattgefunden. Am dritten Advent, dem 14. Dezember, öffnen die Geschäfte der Innenstadt anlässlich des Weihnachtsmarktes von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Zusätzlich werden auch die Geschäfte im City Carré und im Allee Center öffnen.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.