Kunden stürmen Magdeburgs letzte private Drogerie - so geht's weiter

Einkaufen in Magdeburg

Silke Hobohm, hier vor ihrer Drogerie im Hopfengarten in Magdeburg, führt den letzten privaten Laden dieser Art der Stadt. Dünger, Reinigungsmittel und Sämereien gehören zum Sortiment.

Magdeburg - Gibt es für die vom Aus bedrohte 72 Jahre alte Lindenhof-Drogerie in Magdeburg vielleicht doch noch einen Funken Hoffnung auf Fortbestand? Am Tag des Volksstimme-Berichts über das drohende Aus erlebte das Traditionsgeschäft jedenfalls einen wahren Kundenansturm. So geht es jetzt weiter für den Laden.