Gleich dreimal hat ein Mann in Magdeburg Ware aus einem Möbelmarkt und einem Baumarkt entwendet. Nun sucht die Polizei anhand eines Überwachungskamerafotos nach ihm.

Diebstahl in Magdeburg

Ein Dieb wird von der Polizei in Magdeburg gesucht.

Magdeburg. - Bereits am 23. Februar hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Möbelgeschäft in der Wasserkunst in Magdeburg einen Toaster, einen Kontaktgrill sowie eine Küchenmaschine geklaut.

Einen Tag später entwendete der Mann eine Kaffeemaschine im selben Geschäft, so die Magdeburger Polizei.

So sieht der in Magdeburg gesuchte Mann aus. Foto: Polizei

Am 1. März habe der Täter dann in einem Baumarkt in Magdeburg diverse Gegenstände wie eine Kabeltrommel, eine Lötstation, einen Steckschlüssel sowie einen Bit-Satz geklaut.

Nun werde anhand von Überwachungsaufzeichnungen nach dem Mann gefahndet.

Hinweise zur Identität nimmt die Magdeburger Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.