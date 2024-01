Samstag und Sonntag Demos und FCM in Magdeburg: MVB und Polizei warnen vor Verkehrschaos

Zu einem regelrechten Verkehrschaos könnte es am Wochenende in Magdeburg kommen. Die MVB und die Polizei haben die für Samstag angekündigten Demos und den An- und Abreiseverkehr zum FCM-Fußball-Zweitligaspiel am Sonntag im Blick.