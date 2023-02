Beim perfekten Dinner in Magdeburg bricht mit dem Freitag Tag 5 und damit der letzte Abend der Woche an. Paul kocht das finale Menü und setzt dabei ganz auf die Nuss in allen Variationen.

Das perfekte Dinner in Magdeburg: Pauls Nuss-Menü am Freitag - so lief das Finale

Magdeburg/DUR - Der finale Tag des perfekten Dinners in Magdeburg bricht an. Heute bereitet Paul für die vier Hobbyköche ein Menü unter dem Motto „Der Nussknacker“ zu. Mit Nüssen in allen Variationen hofft er, mit dem Preisgeld seine Hochzeitskasse aufbessern zu können.

Paul (32) wohnt mit seiner Frau und ihren drei Kindern im Grünen und empfängt seine Gäste etwas außerhalb von Magdeburg. Der Abteilungsleiter der Buchhaltung hat sich für sein Menü ein herbstliches Thema überlegt und möchte mit der Nuss als rotem Faden durch seinen Abend führen.

Der Nussknacker – Pauls Menü beim perfekten Dinner in Magdeburg

Paul startet organisiert in den Abend. Mit Checkliste und Ablaufplan möchte er das perfekte Dinner ausrichten. Auch die Siegprämie ist schon eingeplant: Die 3000 Euro sollen die Hochzeitskasse aufbessern.

Und das wird es am finalen Freitag beim perfekten Dinner in Magdeburg geben:

Vorspeise: Nuss auf Nuss zu Nuss – geröstetes Walnussbaguette mit Birnen-Haselnuss-Speck-Roquefort-Mischung, Feldsalat mit Walnuss-Vinaigrette

Nuss auf Nuss zu Nuss – geröstetes Walnussbaguette mit Birnen-Haselnuss-Speck-Roquefort-Mischung, Feldsalat mit Walnuss-Vinaigrette Hauptspeise: Drei Nüsse für Argentinien – Risotto mit Haselnüssen, argentinisches Entrecôte, karamellisierte Karotten

Drei Nüsse für Argentinien – Risotto mit Haselnüssen, argentinisches Entrecôte, karamellisierte Karotten Nachspeise: Kalte und warme Nüsse – Walnuss-Ahornsirup-Eis zu Apfelcrumble mit Mandelsplittern

Für Kandidatin Caro geht Paul als Favorit ins Rennen, der Abend wird zeigen, ob er dieser Rolle gerecht werden kann.

Pauls Nuss-Menü – So lief sein Abend beim perfekten Dinner in Magdeburg

Pauls Abend beginnt bei einem warmen Aperitif mit Bratapfel und Rum gemütlich am Feuer im Garten. Alle fünf Hobbyköche freuen sich auf das letzte gemeinsame Dinner.

Gut organisiert serviert Paul pünktlich die Vorspeise aus „Nuss auf Nuss zu Nuss“. Mitstreiterin Michelle waren das allerdings etwas zu viele Komponenten, Sören kommentiert den Anfang des Abends mit: „Gut“.

Für die Fleischkomponente seines Hauptgangs hat Paul keine Kosten und Mühen gescheut und gibt seinen Gästen gern noch eine Einführung in die verschiedenen Gerätschaften, die für dessen Zubereitung zum Einsatz kommen. Ganz überzeugen konnte er mit seinem Entrecôte trotzdem nicht, besonders Sören war das Fleisch nicht genug durchgegart.

Mit dem Nachtisch nähert sich das perfekte Dinner in Magdeburg dem Ende. Pauls Apfelcrumble konnte überzeugen, das Walnusseis hat den Hobbyköchen jedoch an Tag 3 bei Michelle besser geschmeckt.

Das sind die Punkte für Pauls perfektes Dinner:

Ina: 9 Punkte

Sören: 8 Punkte

Michelle: 8 Punkte

Caro: 8 Punkte

Paul schließt seinen Abend mit 33 Punkten ab.

Wer gewinnt das perfekte Dinner in Magdeburg?

Die Entscheidung ist gefallen, mit Spannung präsentieren die fünf Hobbyköche sich gegenseitig ihre Punktzahl:

Michelle hat das perfekte Dinner in Magdeburg mit 35 Punkten für sich entschieden. Mit ihrem Menü „Camino de Primitivo“ – einer kulinarischen Reise über den Jakobsweg, konnte sie sich den Sieg sichern.

Vox-Sendung: Beim perfekten Dinner stellen Hobbyköche ihr Können unter Beweis

In mehr als 4000 Folgen traten Hobbyköche bereits im Vorabend auf Vox gegeneinander an, um das perfekte Dinner in ihrer Stadt zu zaubern. Von Montag bis Freitag hat jeweils ein Kandidat die Chance, seine Mitstreiter mit seinem Menü und dem perfekten Abend zu überzeugen. Nach jedem Abend müssen die Hobbyköche Punkte vergeben, am Freitag darf sich schließlich ein Teilnehmer für 3000 Siegprämie freuen.