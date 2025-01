Ein Heizstrahler hat einen Zimmerbrand in der St.-Josef-Straße in Magdeburg ausgelöst. Bei dem folgenden Großeinsatz der Feuerwehr wurden zwei Frauen gerettet, die mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus kamen.

Brand in Magdeburg

Die Feuerwehr Magdeburg war wegen eines Zimmerbrands in der St.-Josef-Straße im Großeinsatz.

Katze vor Feuertod aus brennender Wohnung in St.-Josef-Straße in Magdeburg gerettet

Das Feuer sei vermutlich durch einen Heizstrahler ausgelöst worden, der zunächst eine Matratze in Brand setzte. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrer Ankunft ein bereits ausbrennendes Zimmer vor, konnten aber ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Zwei Frauen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde eine Katze von den Brandschützern vor dem Flammentod gerettet.