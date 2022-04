Nach einer Bombendrohung ist am 2. April das City Carré Magdeburg evakuiert worden.

Magdeburg - Großes Polizei-Aufgebot am City Carré Magdeburg: Das Einkaufszentrum in Magdeburg ist am Abend des 2. April 2022 wegen einer Bombendrohung evakuiert worden.

Dazu gehörte auch das Kino in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Polizei durchsuchte das Gebäude. Rettungswagen und Feuerwehr standen bereit. Mindestens 50 Polizeibeamte waren im Einsatz. Mehr als 30 Polizisten waren in der Tiefgarage des Magdeburger Einkaufszentrums am Hauptbahnhof aktiv, um sie zu durchsuchen. Auch ein Sprengstoff-Suchhund war im Einsatz.

Das Gelände war weiträumig abgesperrt worden - von der Ernst-Reuter-Allee bis zur Danzstraße. Die Polizei hatte die Bombendrohung später bestätigt. Sie war gegen 18.30 Uhr per E-Mail bei der Polizei eingegangen.. Die Mail soll einen Bezug zum Russland-Ukraine-Konflikt gehabt haben, hieß es von der Polizei. Mutmaßlich deswegen gab es auch ein außergewöhnlich großes Polizeiaufgebot und einen außergewöhnlich großen Sperrbezirk wärend der Duchsuchungen.

Der Zugverkehr war nicht betroffen. Auch das Inter City Hotel ist nicht evakuiert worden.Hotelgäste konnten das Haus verlassen und betreten.

Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Das Gebäude wird von der Polizei durchsucht. Foto: Rainer Schweingel

Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen des 3. April wurde der Einsatz beendet. Eine Bombe oder ähnliches sei nicht gefunden worden, hieß es von der Polizei. Allerdings wurde bei den Durchsuchungen ein herrenloser Rucksack gefunden. Dieser sei durch Spezialkräfte untersucht worden. Zu Herkunft und Inhalt wurde nichts mitgeteilt.