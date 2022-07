Musiklegende Bob Dylan spielt in Magdeburg – Handyverbot beim Konzert

Musiklegende Bob Dylan kommt im Herbst für ein Konzert nach Magdeburg. Im Rahmen der „Rough and Rowdy Ways“-Tour spielt der Altmeister des Rock im Oktober in der Getec-Arena. Für Besucher des Konzerts gilt allerdings eine besondere Einschränkung.

Magdeburg/DUR/slo – Bob Dylan kommt nach Magdeburg. Am 3. Oktober spielt der Rock-Altstar ein Konzert in der Getec-Arena. Der inzwischen 81 Jahre alte Musiker gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Mit Liedern wie „Blowin in the Wind“, „Knockin’ on Heaven’s Door“ oder „Like a Rolling Stone“ schrieb er Musikgeschichte. 2016 erhielt Dylan zudem den Literatur-Nobelpreis.

Die großen Hits spielt Bob Dylan auf Tour immer noch – auch wenn nicht jeder Fan die Stücke dabei sofort erkennt. Denn Dylan ist dafür bekannt, die Lieder immer wieder neu zu interpretieren, so dass sie live inzwischen komplett anders klingen.

Bob Dylan live in Magdeburg - Besucher müssen auf Handys verzichten

Für das Publikum gilt beim Bob Dylan-Konzert in Magdeburg eine besondere Einschränkung: Das Konzert ist handyfrei. Das bedeutet, dass alle Handys beim Einlass zwingend in verschließbaren Taschen verstaut werden, die dann mit in die Halle genommen werden kann. Wer während des Konzertes unbedingt telefonieren oder Nachrichten schreiben will, muss den Saal verlassen und kann sich in einem Vorraum die Handy-Tasche öffnen lassen.

Ziel sei es, dass die Besucher das Konzert mit voller Aufmerksamkeit verfolgen und sich nicht vom Handy ablenken lassen. Die Veranstalter raten lediglich allen, die bevorzugt per Handy bezahlen, an diesem Abend an eine alternative Bezahlmöglichkeit zu denken.

Tickets für das Konzert von Bob Dylan am 3. Oktober in der Getec-Arena Magdeburg kosten zwischen 92,15 und 184,15 Euro. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Weitere Konzerte gibt es in Berlin, Krefeld und Flensburg.

