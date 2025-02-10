In Magdeburg werden auch in der Weihnachtszeit Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 22. und 31. Dezember aufpassen und den Fuß vom Gas nehmen.

Blitzer in Magdeburg! An diesen vier Stellen kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit

Magdeburg. – Auch in der Zeit vom 22. bis 31. Dezember kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit von Autofahrern. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 22. bis 31. Dezember 2025 geblitzt:

Leipziger Chausee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Olvenstedter Graseweg (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Ernst-Reuter-Allee (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Berliner Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und appelliert auf besondere Rücksichtnahme gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern, Senioren oder Radfahrern.

Zudem könne es abhängig von der aktuellen Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.