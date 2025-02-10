In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 20. und dem 24. Oktober den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! Radarfallen am Schleinufer und in Annastraße

In Magdeburg wird ab dem 20. Oktober wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht am Schleinufer.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 20. bis 24. Oktober hat das Ordnungsamt Magdeburg mögliche Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 20. bis 24. Oktober geblitzt:

Fermersleber Weg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Schleinufer (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Annastraße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Berliner Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.