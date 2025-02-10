In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 1. bis 5. September den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! Radarfallen auf Schönebecker Chaussee und August-Bebel-Damm

In Magdeburg wird ab dem 1. September wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht in der Braunlager Straße.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 1. bis 5. September hat das Ordnungsamt Magdeburg potenzielle Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 1. bis 5. September geblitzt:

Hermann-Hesse-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Braunlager Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) August-Bebel-Damm (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Schönebecker Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.