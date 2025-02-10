In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 15. und 19. Dezember aufpassen und den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! An vier Stellen sind Radarfallen aufgebaut

In Magdeburg wird vom 15. bis 19. Dezember die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. An diesen Stellen stehen die Blitzer.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 15. bis 19. Dezember kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit von Autofahrern. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 15. bis 19. Dezember 2025 geblitzt:

Magdeburger Ring (80 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(80 km/h Höchstgeschwindigkeit) Blankenburger Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Albert-Vater-Straße (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere, schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Senioren und Radfahrer.

Außerdem könne es abhängig von der aktuellen Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.