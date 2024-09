Hiobsbotschaft für Autofahrer: Gleich zwei Straßen bleiben in Magdeburg noch deutlich länger gesperrt als bislang erwartet. Welche es sind und was die Gründe dafür sind.

Magdeburg. - In Magdeburg verlängern sich Sperrungen in zwei Straßen, wie die Stadt mitteilt.

Demnach bleibt die Faulmannstraße zwischen Alt Salbke und Ottersleber Straße bis 30. April kommenden Jahres gesperrt, da unvorhergesehene Arbeiten das dortige Bauprojekt verlängern. Bereits seit einem Jahr gebe es dort Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke, so die Verwaltung.

Außerdem soll die Vollsperrung der Einmündung Am Charlottentor und Brückstraße bis Ende November verlängert werden, so die Stadtverwaltung weiter. Grund dafür sei unter anderem die aktuelle Hochwassersituation. Wegen des hohen Wasserstands hätten in den vergangenen Wochen Arbeiten in anderen Bereichen der Baustelle vorgezogen werden müssen.