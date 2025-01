In Magdeburg bauen die Verkehrsbetriebe (MVB) ein letztes Mal an der Straßenbahnstrecke Rothensee. Das führt ab 17. Januar zu zahlreichen Änderungen für die Fahrgäste.

Bauarbeiten starten in Magdeburg-Rothensee: Das kommt jetzt auf die MVB-Fahrgäste zu

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) starten die letzte Bauphase an der Straßenbahnstrecke in Rothensee.

Magdeburg. - Ab Montag, 20. Januar 2025, wird am letzten Abschnitt des Neubaus der Straßenbahnstrecke Rothensee in Magdeburg gearbeitet, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen schon am Freitag, dem 17. Januar 2025.

Demnach ist von den Bauarbeiten die Strecke zwischen dem Betriebshof Nord und der Burger Straße betroffen. Damit sollen die Verkehrseinschränkungen im Straßenverkehr entfallen, heißt es. Außerdem werde der eingleisige Straßenbahnverkehr aufgehoben.

Lesen Sie auch: Idee zur Verlängerung von Buslinie in Magdeburg

Nur im Bereich bis zum Umspannwerk soll es noch stellenweise zu Gleisrückbau- und Straßenbauarbeiten kommen, die den Verkehr beeinträchtigen können.

Linienänderungen wegen MVB-Bauarbeiten in Magdeburg-Rothensee

Vom 17. Januar, 22 Uhr, bis 20. Januar, 5 Uhr, kommt es zu folgenden Änderungen bei den Straßenbahnlinien:

Während der Einrichtung der neuen Baustellenverkehrsführung soll die Linie 10 unterbrochen werden und nur zwischen Buckau und Zoo/Pettenkoferstraße fahren, so die MVB.

unterbrochen werden und nur fahren, so die MVB. Zwischen Pettenkoferstraße und Barleber See soll ein Ersatzverkehr mit Bussen alle Haltestellen der Linie 40 am Straßenrand übernehmen.

soll ein Ersatzverkehr mit Bussen alle Haltestellen der am Straßenrand übernehmen. Die Nacht-Linie N8 fährt mit Bussen zwischen Alter Markt und Enercon. Die Nacht-Linie N1 pendelt zwischen Alter Markt und Cracau/Herrenkrug. Die Haltestellen Sportgymnasium und Friedrich-Ebert-Straße sollen im genannten Zeitraum entfallen. Die zentralen Abfahrten der Nacht-Linien N1 und N2 am Alten Markt erfolgen von der Haltestelle Allee-Center.

Ab 20. Januar sind folgende Änderungen bei den Straßenbahnlinien der MVB angekündigt:

Die Linie 10 soll laut MVB dann nur zwischen Buckau und Betriebshof Nord pendeln.

soll laut MVB dann nur pendeln. Zwischen Betriebshof Nord und Barleber See bleibe außerdem der Ersatzverkehr mit Bussen der Linie 40 bestehen.

bleibe außerdem der Ersatzverkehr mit Bussen der bestehen. Die Nacht-Linie N8 fährt mit Bussen zwischen Alter Markt und Enercon. Die Nacht-Linie N1 pendelt zwischen Alter Markt und Cracau/Herrenkrug. Die Haltestellen Sportgymnasium und Friedrich-Ebert-Straße entfallen. Die zentralen Abfahrten der Nacht-Linien N1 und N2 am Alten Markt erfolgen von der Haltestelle Allee-Center.

Die Bauarbeiten sollen laut MVB bis April 2025 weitgehend abgeschlossen sein. Zu Restarbeiten wie der Installation der Fahrleitung könne es aber noch im Sommer kommen.