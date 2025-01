Am Buckauer Bahnhof in Magdeburg ist ein 19 Jahre alter Jugendlicher mit einem Messer bedroht und um Hunderte Euro beraubt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

19-Jähriger wird am Bahnhof Buckau mit Messer überfallen und um viel Geld beraubt

Mit einem Messer ist ein 19-Jähriger am Bahnhof in Magdeburg-Buckau überfallen worden.

Magdeburg. - Ein 19-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen am Buckauer Bahnhof in Magdeburg von einem Mann mit einem Messer ausgeraubt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wurde der junge Mann gegen 3.20 Uhr mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe von Hunderten Euro Bargeld gezwungen. Anschließend sei er nach weiteren Wertgegenständen durchsucht worden, heißt es. Der Angreifer sei letztlich in die Porsestraße geflüchtet.

So wird der Täter beschrieben:

sportliche Figur

1,80 m groß

dunkel gekleidet

Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5463295 bei der Polizei in Magdeburg zu melden.