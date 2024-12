Magdeburg/Halberstadt. - Am Dienstag gegen 22 Uhr ist ein 16 Jahre altes Mädchen in einer Regionalbahn zwischen Magdeburg und Halberstadt Opfer einer sexuellen Belästigung geworden.

Laut Polizei saßen fünf Männer in der Nähe des Mädchens und machten sexuelle Handbewegungen in Richtung der 16-Jährigen. Ein Zugbegleiter habe bemerkt, wie das Opfer emotional aufgelöst auf ihrem Platz saß. Er verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund der genauen Täterbeschreibung konnten zwei Männer im Alter von 27 und 31 Jahren noch am Bahnhof in Halberstadt gefunden werden, heißt es.

Sexuelle Belästigung im Zug nach Halberstadt: Opfer traumatisiert

Drei weitere Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren seien auf dem Weg in der Halberstädter Innenstadt angehalten und von der 16-Jährigen identifiziert worden. Einsatzkräfte brachten das traumatisierte Mädchen den Angaben nach zu ihrer Mutter nach Hause.

Den fünf Männern drohe nun eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung, Nötigung und Beleidigung.