Am Montagabend gestohlen: Autodieb bei Verkehrskontrolle gefasst

Magdeburg/DUR. - Bei einer Verkehrskontrolle in der Gaußstraße in Magdeburg haben Polizisten in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Autodieb gefasst. Das teilte die Polizei mit.

Am Montagabend war ein Auto als gestohlen gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten den Angaben zufolge zunächst den Autoschlüssel aus einer Wohnung in Stadtfeld West und anschließend den dazugehörigen Wagen entwendet.

In der Nacht zu Dienstag habe die Polizei dann eine "verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle" in der Gaußstraße durchgeführt. In dem Auto hätten ein 27 Jahre alter Fahrer und ein 30 Jahre alter Beifahrer gesessen. Im Verlauf der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Auto um den gestohlenen Pkw handelt.

Der Fahrer sei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen und habe mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Außerdem seien in dem Auto "kleine Mengen an weißen, pulvrigen Substanzen" gefunden worden.

Der Fahrer wurde den Angaben zufolge aufs Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen dauern an.