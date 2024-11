Magdeburg. - Ein Abschleppdienst-Mitarbeiter ist auf der Autobahn 2 bei Magdeburg von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 38-Jährige habe in der Nacht zum Samstag auf dem Standstreifen ein Auto auf seinen Abschleppwagen geladen, teilte die Polizei mit.

Tödlicher Unfall auf A2 bei Magdeburg: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Danach sei er zur Fahrerseite gegangen und von einem Fahrzeug erfasst worden, das danach ohne anzuhalten weitergefahren sei. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Die A2 in Richtung Berlin war rund zwei Stunden lang voll gesperrt.

Erfolgreicher Zeugenaufruf: Fuhrparkleiter gibt entscheidenden Hinweis

Nach einem Zeugenaufruf der Polizei habe sich ein Fuhrparkleiter bei der Polizei gemeldet, der einen auf die Beschreibung passenden Lkw in seinem Bestand hat. Im Anschluss habe ein Unfallgutachter am Dienstag den Lkw untersucht. Die gefundenen Spuren passen demnach gut zu den Spuren am Tatort, erklärt die Polizei weiter.

Gegen den 63 Jahre alten Fahrer sei nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr und wegen Unfallflucht eingeleitet worden.