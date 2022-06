Auslandsjahr: So lebt eine Schülerin aus Magdeburg in den USA

8700 Kilometer liegen zwischen Magdeburg und San Antonio. In der US-Stadt erlebt Johanna Balke den amerikanischen Alltag zwischen Schule und Sport. Der Start ins Auslandsjahr war aber problematisch.

Johanna Balke mit der amerikanischen Flagge auf dem Parkplatz ihrer Schule in San Antonio. Fast ein ganzes Jahr lang lebt die 16-Jährige bei einer Gastfamilie in der texanischen Stadt.

Magdeburg/San Antonio - Zwei Koffer und einen Rucksack. Das hatte Johanna Balke aus Magdeburg bei sich, als sie im vergangenen August nach San Antonio gekommen ist. In der texanischen Stadt verbringt die 16-jährige Schülerin aus dem Magdeburger Stadtteil Werder gerade ihr US-Auslandsjahr. Insgesamt zehn Monate lang kann sie hier den amerikanischen Alltag erleben, den die meisten von uns wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen kennen.

Möglich macht das ein Stipendium des Parlamentarischen-Patenschafts-Programms (PPP), das bundesweit pro Jahr knapp 300 Plätze an Schüler und junge Berufstätige vergibt. Johanna hat sich in einem Auswahlgespräch unter 500 Bewerbern durchgesetzt und konnte sich so ihren Traum eines Auslandsjahres in den USA erfüllen. Nur wohin genau es gehen würde, konnte sie nicht wählen und es blieb bis kurz vor der Abreise spannend.

Erste überraschende Eindrücke

In San Antonio – eine Stadt mit 1,4 Millionen Einwohnern, und rund 8700 Kilometer entfernt von Magdeburg - angekommen, gab es neben der Hitze, gleich die erste Überraschung. „Es hat erst mal nicht so ausgesehen, wie ich mir Amerika vorgestellt habe, sondern eher nach Urlaub und Mexiko“, erinnert sich die 16-Jährige an die ersten Tage. Die Stadt im Süden des Landes liegt etwa 250 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt und ist deshalb stark vom Nachbarland geprägt.

Trotz aller Vorfreude auf das Jahr in den USA, seien die ersten Wochen in der neuen Umgebung turbulent gewesen, erzählt die Schülerin. Nach nur zwei Wochen musste sie ihre Gastfamilie wechseln. „Ich habe mich dort überhaupt nicht wohl gefühlt. Die Chemie hat einfach nicht gepasst, weil der Austausch gefehlt hat“, erklärt sie. In der gleichen Stadt wurde sie deshalb vom Verein „Experiment e. V.“, der die Organisation des Auslandsjahres übernimmt, übergangsweise bei einer anderen Familie untergebracht.

Einen Wechsel der Gastfamilie sei ein Schicksal, das etwa die Hälfte der Austauschschüler dieses Jahr durchmacht hat, meint Johanna Balke, die mit anderen Austauschschülern der Organisation in Kontakt steht.

An ihrer neuen Schule wendete sich das Blatt der Magdeburger Gymnasiastin dann wieder zum Guten. Sie lernte in der High School Eliana kennen und konnte Ende September bei der Familie ihrer neuen Freundin einziehen. Seitdem ist sei sie auch tatsächlich angekommen, konnte sich an den neuen Alltag gewöhnen und neue Freunde finden, sagt die 16-Jährige.

Lange Schultage, keine Hausaufgaben

Dieser Alltag findet hauptsächlich in ihrer Schule, der William H. Taft High School, statt. Anders als in Deutschland seien die Schüler dort jeden Tag von 9 bis 18 Uhr beschäftigt. „Das war definitiv eine Umstellung für mich. Denn wenn ich nach Hause komme, ist der Tag eigentlich schon vorbei.“ Der Vorteil der langen Schultage: Es gibt keine Hausaufgaben.

Die Magdeburgerin, die jetzt eigentlich in der 10. Klasse im Hegel-Gymnasium wäre, stellte schnell weitere Unterschiede fest. „Es ist ganz anders, als in den Filmen“, meint sie. Zusätzlich zu den Pflichtfächern Mathe, Englisch und Chemie gebe es weitere – aus deutscher Sicht – unübliche Wahlfächer.

So habe sie beispielsweise schon einen Rethorik-Kurs und ein Photoshop-Kurs besucht, bei dem die Handhabung eines bekannten Bildbearbeitungsprogramms gelernt werde. Ihre Mitschüler hatten großes Interesse an der „Neuen“ aus Deutschland. Johanna musste deshalb teilweise witzige Fragen beantworten. „Sie wollten wissen, in welchem US-Bundesstaat Deutschland liegt, ob wir dort Englisch sprechen und Elektrizität haben.“

Auf solche Fragen wurde sie allerdings durch ihr Stipendium des Deutschen Bundestages vorbereitet. „Wir sind sozusagen als Junior-Botschafter hier mit der Aufgabe, dass wir über Vorurteile über Deutschland aufklären“, erklärt Johanna Balke.

Außerdem gefällt der Austauschschülerin die Atmosphäre an ihrer Schule, „weil man nicht so für Sachen kritisiert wird, die man macht oder mit welchen Klamotten man zur Schule kommt“. Auch die Lehrer seien nicht so distanziert.

Dass ihre High School, wie auch die ganze Stadt, sportverrückt sei, komme Johanna sehr entgegen. Schon zu Hause in Magdeburg hat sie Fußball gespielt. In den USA hat sie nun Tennis für sich entdeckt und schon die ersten Turniere erfolgreich gemeistert. „Ich habe den Eindruck, dass Sport hier wichtiger ist als Schule. Das wird einem auch oft gesagt. “Aber auch Sport gucken ist für die 16-Jährige zur Freizeitbeschäftigung geworden. Mit ihrer Gastfamilie hat sie neben Basketball- und Footballspiele auch ein typisches texanisches Rodeo besucht.

Kontakt zur Familie und Freunden in Magdeburg

Trotz ihrer Aktivitäten hält Johanna regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern und Freunden in Magdeburg. „Sie fehlen mir doch schon. Aber ich habe sie in vier Monaten wieder“, sagt sie und ergänzt: „Um ehrlich zu sein, vermisse ich aber auch öffentliche Verkehrsmittel, weil hier muss mich immer jemand mit dem Auto fahren.“

Obwohl es am Anfang nicht rund lief mit ihrer Gastfamilie, hebt Johanna die Vorteile eines Auslandsjahres hervor. „Wenn es ein Traum ist, muss man es definitiv machen, weil es lohnt sich. Man ist auf sich gestellt und wird selbstbewusster dadurch.“

Wer ein Auslandsjahr beginne, solle aber nicht die Erwartungen haben, die in Sozialen Netzwerken und Filmen zu sehen sind. Dort würden nur die guten Sachen gezeigt werden, meint sie. Die sprachlichen Probleme hätten sich schnell gelöst. „Nach zwei Wochen hat man das eigentlich ziemlich gut drin.“

Im Juni geht das Jahr in den USA für die 16-Jährige zu Ende. Bis dahin will sie noch ganz viel Zeit mit ihren Freunden verbringen und auch noch viel Tennis spielen. Außerdem fährt sie mit ihrer Austausch-Organisation für eine Woche nach Hawaii.

Ein weiterer Höhepunkt findet im April statt. Dann werden ihre Eltern zu Besuch in die USA kommen. „Darauf freue ich mich schon sehr.“

IIn San Antonio geht Johanna (rechts) gerne zu Sportveranstaltungen, wie hier bei einem Basketballspiel mit ihrer Freundin Kailyce. Foto: Privat