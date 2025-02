Die Feuerwehr hat einen Mann am Buckauer Tor in Magdeburg nach einem Arbeitsunfall von einem hohen Baugerüst gerettet.

Einsatz in Magdeburg: Höhenretter befreien Mann nach Arbeitsunfall am Buckauer Tor

Die Feuerwehr rettete einen Verunglückten am Buckauer Tor in Magdeburg.

Magdeburg. - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es bereits am frühen Montagnachmittag nach einem Arbeitsunfall am Buckauer Tor in Magdeburg gekommen, wie die Feuerwehr meldet.

Der Rettungsdienst transportierte den verletzten Mann vom Buckauer Tor in Magdeburg ab. Symbolbild: Feuerwehr Magdeburg

Demnach war ein Bauarbeiter auf der dortigen Großbaustelle gestürzt und in fünf Metern Höhe auf einem Baugerüst liegengeblieben. Der Mann sei so schwer verletzt worden, dass er nicht mehr in der Lage gewesen sei, selbstständig hinunterzuklettern, heißt es.

Die Höhenrettung der Feuerwehr habe den Mann mithilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit. Mit einer Trage sei der Bauarbeiter gesichert und mit dem Baukran, der vo einem Mitarbeiter der Baufirma bedient wurde, zu Boden gebracht und dem Rettungsdienst übergeben worden.