In Magdeburg hat ein Mann in einer Straßenbahn Tierabwehrspray versprüht. Zuvor geriet er in einen Streit mit zwei weiteren Beteiligten.

Magdeburg. - Im Breiten Weg in Magdeburg ist am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr ein Streit in einer Straßenbahn eskaliert.

Laut Polizei geriet ein 43 Jahre alter Mann mit einem 24- sowie 26-Jährigen in einen Konflikt, der ausartete. Der 43-Jährige habe in Richtung der beiden Kontrahenten mit einem Tierabwehrspray gesprüht, heißt es. Zuvor hätten die beiden jüngeren Männer Glasflaschen in bedrohlicher Haltung in der Hand gehalten.

Laut den Angaben wurde wegen des Vorfalls die Polizei gerufen, die die drei beteiligten Männer daraufhin kontrollierte. Weitere Ermittlungen dauern an.