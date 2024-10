In Magdeburg ist ein 51 Jahre alter Mann in der Sudenburger Wuhne angegriffen worden. Die Polizei sucht nun anhand von Täterbeschreibungen nach zwei Männern.

Radfahrer von zwei Männern in Sudenburger Wuhne angegriffen - So sehen die Täter aus

Angriff in Magdeburg

In Magdeburg ist ein Mann in der Sudenburger Wuhne angegriffen worden.

Magdeburg. - Bereits am 5. Oktober ist ein Mann gegen 15.30 Uhr in der Sudenburger Wuhne in Magdeburg von zwei Tätern attackiert worden.

Laut Polizei war der 51 Jahre alte Mann auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad unterwegs, als er an zwei Männern vorbeifuhr. Aus bislang unbekannter Ursache sei der 51-Jährige von den Männern angegriffen worden. Diese flüchteten anschließend durch die Otto-Richter-Straße vom Tatort, heißt es.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

männlich

circa 25 bis 27 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

längere dunkle Haare

südländischer Phänotyp

dunkle Jacke und Hose

2. Tatverdächtiger :

: männlich

circa 22 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

kurze dunkle Haare

Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Stichworten "Köperverletzung Sudenburger Wuhne" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.