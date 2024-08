Ein Mann in Magdeburg hat eine Personengruppe mit einer Axt angegriffen. Diese konnte ihn stoppen.

ANgriff in Magdeburg

Zu einem Angriff in Magdeburg mit einer Axt ist es am Samstagmorgen gekommen.

Magdeburg/DUR. - Am Samstag hat ein 46 Jahre alter Mann gegen 1.30 Uhr am Hermann-Bruse-Platz in Magdeburg eine Personengruppe mit einer Axt angegriffen.

Der Personengruppe gelang es laut Polizei, den 46-Jährigen zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Polizei habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet, die Axt sichergestellt und dem Mann einen Platzverweis ausgesprochen.