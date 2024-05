In der Alten Neustadt in Magdeburg haben falsche Handwerker Tausende Euro von einer Seniorin abgezockt.

Falsche Handwerker zocken 85-Jährige in der Alten Neustadt ab: Tausende Euro weg

Betrug in Magdeburg

Zu einem Trickdiebstahl mit falschen Handwerkern ist es am Donnerstag in Magdeburg gekommen.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin ist es am Donnerstagmittag in der Alten Neustadt in Magdeburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage meldet. Falsche Handwerker zockten die Seniorin ab.

Demnach klingelten zwei Männer gegen 12.30 Uhr bei der 85 Jahre alten Frau. Sie gaben sich als Handwerker aus, die Arbeiten an der Gasleitung vornehmen wollten, und konnten so die Wohnung betreten, heißt es. Als die Männer mit ihrer vermeintlichen Arbeit fertig waren, bemerkte die Seniorin, dass Tausende Euro gestohlen worden waren.

So werden die Männer beschrieben:

ca. 1, 75 m groß

dunkel gekleidet

einer mit einem größeren Aufnäher auf der Brust

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche, bei der häufig falsche Handwerker unangekündigt an der Tür klingeln und Einlass verlangen. Betroffene können sich schützen, indem sie prüfen, ob sie selbst einen entsprechenden Auftrag im Vorfeld erteilt haben oder eine Hausverwaltung die Handwerker bestellt und diese für den betreffenden Termin vorher angekündigt hat.