In Magdeburg sind zwei Männer durch einen bislang unbekannten Mann vor dem Allee-Center angegriffen worden.

Täter attackiert zwei Männer vor dem Allee-Center: So sieht er aus (Beschreibung im Text)

Angriff in Magdeburg

Magdeburg. - Bereits am 14. Oktober hat ein Mann gegen 11 Uhr in der Nähe des Allee-Centers in der Ernst-Reuter-Allee zwei Personen angegriffen und dabei leicht verletzt.

Laut Polizei standen ein 53 und ein 84 Jahre alter Mann vor dem Eingang des Einkaufszentrums, als die beiden plötzlich angegriffen wurden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

recht groß

afrikanischer Phänotyp

dunkel gekleidet

Nach der Tat sei der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflüchtet. Beide Männer seien leicht verletzt worden. Mehrere Zeugen hätten die Tat beobachtet, heißt es.

Hinweise nimmt die Magdeburger Polizei unter den Stichwörtern "Körperverletzung Ernst-Reuter-Allee" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.