Magdeburg/DUR. - In Magdeburg wird wieder gebaut, wie die Stadt mitteilt. Autofahrer müssen sich deshalb ab Montag, 17. Juni, wieder auf neue Umleitungen einstellen.

Demnach wird ein kurzer Abschnitt der Rogätzer Straße vom 17. bis 20. Juni stadteinwärts zur Einbahnstraße. Grund dafür seien Kranarbeiten zwischen der Peter-Paul-Straße und der Moldenstraße, heißt es. Die Umleitung führe den Verkehr für die Gegenrichtung über die Theodor-Kozlowski-Straße und die Hafenstraße.

Die Bärstraße soll außerdem in Höhe des Parkhauses am 18. Juni voll gesperrt werden. Der Grund: Es seien Instandsetzungsarbeiten an einem Gebäude nötig.

Die gute Nachricht: Am Freitag, 14. Juni, soll die Vollsperrung in der Ballenstedter Straße aufgehoben werden. Der Abschnitt in Höhe der Straße Am Eulengraben könne danach wieder befahren werden, verspricht die Stadt.