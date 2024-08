Magdeburg/DUR. - Der Ball rollt wieder in der Zweiten Fußballbundesliga. Der 1. FC Magdeburg hatte am Samstag die SV 07 Elversberg zu Gast. Nach dem Spiel fanden gleich mehrere Straftaten statt, so die Polizei.

Unter anderem warf ein Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Magdeburg einem Unbeteiligten in einem Wortgefecht eine brennende Zigarette an den Hals und erhielt wegen der Körperverletzung eine Anzeige, heißt es.

Zudem sei es in einem Regionalexpress in Richtung Berlin aufgrund von lauter Musik zwischen zwei Gruppen von Fußballanhängern zu einer Schlägerei gekommen.

Weiter wurde laut Polizei ein Lokführer durch eine geworfene Glasflasche in Oschersleben verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der tatverdächtige FCM-Fan sei geschnappt worden und habe wegen der gefährlichen Körperverletzung eine Anzeige erhalten.