"Stoppt den Krieg": Magdeburgs Oberbürgermeister Trümper schreibt mahnenden Brief an Putin

Oberbürgermeister Lutz Trümper appelliert mit einem Brief an Russlands Präsident Wladimir Putin. Das steht drin.

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg macht sich stark für die Ukraine. Mahnwache, Friedensgebet, gehisste Fahnen aus Solidarität und nun ein Anti-Kriegs-Brief: Mahnende Worte in einem Umschlag verpackt, schickt Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) direkt an das russische Staatsoberhaupt, wie die Stadt Magdeburg am Freitag (25. Februar) mitteilt.