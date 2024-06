Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch über den Zaun eines Wohngrundstücks in der Straße „Zum Burglehn“ in Aken gestiegen und haben dort ein Auto gestohlen.

Aken/MZ. - Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch über den Zaun eines Wohngrundstücks in der Straße „Zum Burglehn“ in Aken gestiegen und haben dort auf bislang unbekannte Art und Weise einen dort abgestellten weißen Mercedes-SUV neueren Typs im Wert von circa 50.000 Euro gestohlen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch gemeldet.

Die Täter waren zwischen 1,75 und 1,90 Meter groß. Einer der Männer soll zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit rot-weißer Aufschrift sowie roten Markierungen an den Oberarmen, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Der Mittäter soll mit einer zum Teil dunkelgrünen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen und einem Basecap bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.