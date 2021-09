Zuckertüten mit wichtiger Botschaft gab's am Montag von Grundschülern für Autofahrer im Altkreis Köthen

Köthen/MZ - In den frühen Montagmorgenstunden hat der Anblick der Polizei einige Autofahrer kurzzeitig in eine kleine Schockstarre versetzt. Mit der Anhaltekelle wurden sie nach und nach in der Magdeburger Straße in Köthen aus dem Verkehr gezogen. Eine Verkehrssünde hat hier aber niemand begannen.

Jedes Jahr findet am ersten Schultag der Abc-Schützen die Aktion „Sicherer Schulweg“ statt. Ziel sei es, die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere vor Schulen, zu erhöhen. „Durch präventive polizeiliche Maßnahmen der letzten Jahre ist es mit Schulanfängern zu keinen Unfällen gekommen. Das soll auch im neuen Schuljahr gewährleistet werden“, erklärt Michael Däumich vom Köthener Polizeirevier.

„Ich war sehr überrascht und habe kurz überlegt, was ich falsch gemacht habe“

Gemeinsam mit den Polizeibeamten verteilten Grundschüler der Naumannschule in Köthen daher Zuckertüten und Flyer an die heranrollenden Autofahrer. Ein wenig verdutzt schaut die Akenerin Brit Algermissen-Schmidt schon, als sie plötzlich von der Polizei und einigen Kindern angehalten wird. „Ich war sehr überrascht und habe kurz überlegt, was ich falsch gemacht habe“, erklärt sie. Der achtjährige Ian nimmt ihr aber gleich den Wind aus den Segeln. „Danke, dass ihr auf die Kinder achtet“, sagt er an der heruntergelassenen Fensterscheibe und überreicht der Fahrerin eine Zuckertüte mit etwas Süßigkeiten und einen Merkzettel.

In Wulfen erhält Kai Conrad eine Zuckertüte von Nick und Sebastian. (Foto: Ute Nicklisch)

„Diese Straße hier ist noch sehr dankbar“, weiß Polizeihauptmeister Guido Melzer. Die Magdeburger Straße hinter dem Marktplatz ist eine 30er-Zone. Die Grundschule selbst liegt auch in einem verkehrsberuhigten Bereich. Doch Schulleiterin Karin Schräpel weiß auch um die Gefahren. „Viele Eltern wollen ihr Kind immer mit dem Auto direkt vor das Schultor fahren. Wir haben schon oft gesagt, dass das so nicht geht. Aber nicht alle halten sich dran“, erklärt sie. Und das kann insbesondere für die noch recht unerfahrenen Erstklässler gefährlich werden.

Kurven als Gefahrenquelle

Auch in der Grundschule „Am Park“ in Wulfen wurden am Montag fleißig Zuckertüten verteilt. Die Hauptverkehrszeit war zwar kurz nach acht vorbei, doch einige Autofahrer kreuzten noch den Weg. Ziemlich rasant waren sie unterwegs - obwohl auch hier Tempo 30 gilt. Die Schüler Nick und Sebastian wiesen die Autofahrer nett drauf hin. „Die Abc-Schützen sind wieder da. Bitte passen sie auf“ - und übergaben Merkblatt und Zuckertüte an Fahrer Kai Conrad.

„Ich kenne die Strecke. Durch die vielen Kurven ist das sehr gefährlich hier“, sagte Susann Goldacker aus Wulfen, die selbst ein Schulkind hat. Früher soll es hier mal einen Zebrastreifen gegeben haben. Der sei enorm hilfreich gewesen. Auch sie erhält natürlich eine der rund 25 Zuckertüten. „Eine tolle Aktion. Ich habe selbst ein Schulkind und weiß, wie wichtig sowas ist.“