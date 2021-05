Wieso in Anhalt-Bitterfeld schon zu Pfingsten Gaststätten und Hotels wieder öffnen könnten

Köthen - Wie lange haben den Menschen darauf gewartet. Zu den Feiertagen endlich mal wieder in einer Gaststätte essen oder in einem Biergarten ein kühles Blondes genießen. Seit gut einem halben Jahr war das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der auch am Dienstag mit 51,7 den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt aufzuweisen hatte und mittlerweile beständig um die 50er Marke pendelt, hat jetzt beschlossen, „dass es an der Zeit ist, die Bürger für ihr verantwortungsvolles Verhalten und ihre vorbildliche Disziplin während der Pandemie zu belohnen“, wie Vizelandrat Bernhard Böddeker am Dienstag gegenüber der MZ sagte.

„Unser Ziel ist es, dass die Bürger an den Pfingstfeiertagen essen gehen können“

„Ich habe am Dienstag den Antrag an das zuständige Ministerium auf die Öffnung aller Gaststätten und Beherbergungsbetriebe im Landkreis unterschrieben. Und zwar innen wie außen. Unser Ziel ist es, dass die Bürger an den Pfingstfeiertagen essen gehen können“, so Böddeker. Das Ganze ist als Pilotprojekt gedacht und soll unter den gültigen Hygienebestimmungen, wie beispielsweise dem Vorweisen eines negativen Coronatests, ablaufen.

„Wir halten die Gaststätten nicht für das große Problem was die Verbreitung des Coronavirus angeht und die Gastwirte haben ja bereits bewiesen, dass sie sehr gute Hygienekonzepte vorbereitet hatten. Dort wurden Abstandsregelungen eingehalten und auch die Anzahl der Personen aus dem eigenen oder anderen Haushalten nicht überschritten“, erklärte Böddeker.

Größere Veranstaltungen wie Konzerte würden deutlich längere Vorbereitungszeiten benötigen und seien für kurzfristige Lockerung wenig geeignet

Zudem seien Gastwirte bei der Wiedereröffnung am flexibelsten und würden nur relativ geringe Vorlaufzeiten benötigen. „Wem die Zeit zu kurz ist, der muss ja noch nicht öffnen. Und wer als Gast Bedenken hat, kann ebenfalls noch warten. Es ist alles freiwillig“, sagte Böddeker. Größere Veranstaltungen wie Konzerte würden deutlich längere Vorbereitungszeiten benötigen und seien für kurzfristige Lockerung wenig geeignet.

Noch fehlt der endgültige Segen aus Magdeburg für das Vorhaben. Zumal Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) diese Lockerungen am Dienstag erst für die Zeit nach den Feiertagen angekündigt hatte. „Wir sind dennoch recht guter Hoffnung, denn wir haben durchaus starke Argumente in der Vorbereitung, die bereits seit einigen Tagen läuft, vorgebracht“, sagte Böddeker.

Sporteinrichtungen, insbesondere den Bädern könnten als nächstes öffnen

Die Öffnung der Gaststätten und Beherbergungsbetriebe ist nur der erste Schritt, den der Landkreis Anhalt-Bitterfeld plant. Es gibt laut Vizelandrat noch zwei weitere Ansätze, an denen intensiv gearbeitet wird - an der Wiedereröffnung von Sporteinrichtungen, insbesondere den Bädern, sowie bei Veranstaltungen. „Aber da warten wir erst ab, was das Land plant und schauen uns die neue Verordnung, die am Dienstag in Kraft tritt, an“, so der Vizelandrat.

Bereits heute dürfen Gastronomen ihre Außenbereiche mit Testpflicht und Anwesenheitsnachweis öffnen, weil der Inzidenzwert fünf Arbeitstage unter der Marke von 100 gelegen hatte. (mz)