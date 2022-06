Wetter oder Corona? Freibadbetreiber im Altkreis Köthen ziehen ernüchternde Bilanz der Bade-Saison

Die Freibadsaison geht zu Ende. Welche Bilanz ziehen die Betreiber? Was hat ihnen am meisten zugesetzt?

Köthen/MZ - Es war ähnlich wie 2017, erinnert sich Christian Madl, Betreiber des Seebads Edderitz. Ein durchwachsener Sommer. Nur selten lagen die Temperaturen über 30 Grad Celsius. Stattdessen gab es viel Regen, wenig Sonne. „Das ist kein Badewetter“, bedauert Madl.

Die Freibadsaison neigt sich dem Ende zu. Der Herbst steht quasi schon in den Startlöchern. Sollte es wider Erwarten noch einmal richtig heiß werden, würde Madl das Seebad Edderitz aber darüber hinaus auch noch einmal öffnen. „Ich bin selber Rettungsschwimmer und kann dann die Aufsicht übernehmen. Daher bin ich da sehr flexibel“, erklärt er. Wirklich dran glauben, dass er die Türen nach August noch einmal öffnen wird, kann er jedoch nicht.

Im Freibad Glauzig waren es im Vergleich zum Vorjahr rund 30 Prozent weniger Besucher

„Es war keine schöne Saison. Das Wetter war einfach doof“, stellt auch Christian Meyer fest, der Vereinsvorsitzende des Kultur- und Freibadvereins Glauzig. Erst Anfang Juli startete der Verein in die Saison. Schon mit einem verregneten Auftakt. Die Bilanz beider Freibäder ist ernüchternd. In Glauzig waren es im Vergleich zum Vorjahr rund 30 Prozent weniger Leute. Knapp die Hälfte weniger Besucher waren es in Edderitz. Und so richtig verübeln können es die Freibadbetreiber den Leuten auch nicht. „Es herrscht Unsicherheit. Und ein Blick in die Wettervorhersage verwirrt momentan nur noch mehr, wenn dann plötzlich die Sonne kommt, obwohl Regen vorhergesagt war“, erklärt Madl.

Knapp die Hälfte weniger Besucher im Vergleich zum Vorjahr zählte das Seebad Edderitz in diesem Jahr. (Foto: Jessica Vogts)

Und dann wäre da noch Corona. Auch dieser Faktor drückt die Besucherzahlen momentan eher noch nach unten. Nur nicht auf dem ansässigen Campingplatz im Seebad Edderitz. „Dank Corona sind seit dem letzten Jahr schon mehr Gäste dazugekommen“, freut sich Madl.

Die Kosten für die Bäder laufen indes trotzdem weiter

Auch in Glauzig hat sich die Corona-Situation ein Stück weit entspannt in diesem Sommer. Zumindest konnten immerhin in diesem Jahr wieder die Zeltlager der Feuerwehren und der Landeskirche stattfinden. Auch die Schwimmkurse des Deutschen Roten Kreuzes konnten absolviert werden. Ein kleiner Schritt.

Die Kosten für die Bäder laufen indes trotzdem weiter - unabhängig davon, wie viele Besucher da sind. „Jeder Tag kostet etwa 80 bis 100 Euro“, erklärt Meyer. So muss das Schwimmbecken in Glauzig täglich gereinigt und aufgewertet werden. Beim naturbelassenen See in Edderitz ist dies zwar nicht der Fall, aber auch hier fallen tägliche Fixkosten an, etwa für Strom und Personal.

„Wir beginnen nun langsam damit, alles zurückzubauen“

Die Arbeit ist für die Betreiber mit Saisonende längst nicht getan. „Wir beginnen nun langsam damit, alles zurückzubauen“, erklärt der Vereinsvorsitzende des Kultur- und Freibadvereins Glauzig. Viele Arbeiten bleiben im täglichen Betrieb sonst liegen. Die Grünflächen müssen aufgefrischt werden. Ebenso wird eine Schadensaufnahme auf dem Gelände gemacht. Bis zur kommenden Saison ist viel zu tun. Und für das nächste Jahr gibt es nur einen Wunsch: schönes Wetter natürlich.