Wer einen Schnelltest braucht, bekommt den in Köthen auch am Pfingstwochenende

Das Corona-Testzentrum in der Helios-Klinik ist auch an Pfingsten geöffnet.

Köthen - Krisztiàn Molnàr ist ehrlich: „Ich blicke nicht durch.“ Denn plötzlich geht alles sehr schnell. Vor einer Woche noch träumen Restaurantbesitzer davon, nach über einem halben Jahr endlich wieder öffnen zu dürfen. Seit Mittwoch dieser Woche ist die Bundesnotbremse Geschichte: Die Außengastronomie darf starten. Und nun können die Lokale ihre Gäste an Pfingsten sogar drinnen bewirten. Das allerdings setzt einiges voraus.

Der Chef vom „Caruso“ am Köthener Marktplatz sieht sich außer Stande, all die Anforderungen in der Kürze der Zeit umzusetzen. Zumal er sie im Detail gar nicht kenne. Von daher sagt er am späten Donnerstagnachmittag auch: „Ich glaube nicht, dass wir aufmachen.“ Draußen durchaus, drinnen eher nicht. Ginge es nach den Anrufern, die Pfingsten gern bei ihm essen würden, wäre er vermutlich ausgebucht. Doch so herrscht vor dem Start ins Wochenende die große Unsicherheit.

Ein klassischer Linienbus der Firma Vetter, umgebaut zum mobilen Testzentrum

Auch für Christian Bahn überschlagen sich die Ereignisse. Sein Unternehmen betreibt das Testzentrum in der Köthener Springstraße. Seit wenigen Wochen können sich die Köthener dort kostenlos auf den SARS-CoV-2-Erreger testen lassen. Doch nicht am Sonntag und auch nicht Pfingstmontag. Stattdessen setzt Christian Bahn auf einen Testbus, der ab dem heutigen Freitag in Bitterfeld am Robert-Schumann-Platz steht. Ein klassischer Linienbus der Firma Vetter, umgebaut zum mobilen Testzentrum mit Einbahnstraße. „Die Leute gehen vorn rein und hinten wieder raus.“ Das dauere keine zwei Minuten, so der Unternehmer.

Sowohl für den Testbus als auch für das Testzentrum in der Springstraße (hinter der früheren Volksbank) können Termine online unter www.schnelltest-deutschland.de gebucht werden. Das wäre hilfreich und würde das Prozedere beschleunigen.

„Wir wollen, dass die Leute die Chance haben, sich jeden Tag testen zu lassen, falls sie abends ins Restaurant gehen wollen“

Nachdem die Testpflicht für den Einzelhandel in diesen Tagen weggefallen ist, hatte Christian Bahn für die Springstraße gerade zu Pfingsten einen enormen Andrang erwartet – und sogar überlegt, ausnahmsweise auch sonntags und am Feiertag zu öffnen. „Wir wollen, dass die Leute die Chance haben, sich jeden Tag testen zu lassen, falls sie abends ins Restaurant gehen wollen“, sagt er. Allerdings habe man diesen Gedanken bald wieder verworfen, da es in Köthen an Pfingsten andernorts die Möglichkeit gibt, einen vom Fachpersonal durchgeführten Schnelltest zu erhalten.

Zum Beispiel an der Helios Klinik. Dort bleiben die Öffnungszeiten des Testzentrums am Haupteingang der Klinik in der Halleschen Straße unverändert: samstags von 8 bis 12 Uhr, sonntags von 14 bis 16 Uhr und Pfingstmontag – wie an jedem Montag bis Freitag – von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Die Erfahrung der vergangenen Woche habe gezeigt, dass die Bürger vor allem in den Nachmittagsstunden kämen

„Wir hoffen, mit dem Testangebot vielen Menschen so schnell wie möglich ein Stück Normalität im Alltag zurückzubringen. Wir rechnen durchaus mit einem erhöhten Aufkommen an Pfingsten, sind aber gut vorbereitet und mittlerweile sehr routiniert in unseren Abläufen bei der Testung“, erklärt Sprecherin Johanna Lässing. Es könne dennoch zu Wartezeiten kommen. Wer sich testen lassen möchte, braucht dafür keinen Termin. Die Tests seien kostenlos und würden von qualifiziertem Klinikpersonal durchgeführt, heißt es.

Die Erfahrung der vergangenen Woche habe gezeigt, dass die Bürger vor allem in den Nachmittagsstunden kämen, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Pro Tag seien das im Durchschnitt 25 bis 30 Personen. In der Springstraße würden nach Angaben des Betreibers rund 100 Menschen täglich getestet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Samstag bis 16 Uhr.

Christian Bahn geht davon aus, dass die Schnelltests in den kommenden drei bis sechs Monaten für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens benötigt werden

Christian Bahn geht davon aus, dass die Schnelltests in den kommenden drei bis sechs Monaten für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens benötigt werden. Erst im Einzelhandel, nun für die Gastronomie, später sicher für Veranstaltungen. „Das sind Dienstleistungen, die es nicht schon seit hundert Jahren gibt. Wir müssen uns immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einstellen“, betont er. Man sei flexibel; wenn der Bedarf da sei, würde man den neuen Testbus unter Umständen auch nach Köthen schicken. Aber: „Es muss sich alles wirtschaftlich darstellen lassen.“

Deshalb seien auch die Öffnungszeiten angepasst worden. Ursprünglich war das Testzentrum sogar bis 20 Uhr geöffnet, jetzt schließt es 17 Uhr. Die Herausforderung liege darin, auch die Online-Buchung immer zeitnah anzupassen. Wenn die Bürger zum Beispiel noch einen Termin für Dienstag 17.30 Uhr buchen konnten, das Zentrum an dem Tag aber schon geschlossen hatte, weil die Öffnungszeiten geändert wurden, dann sei das ärgerlich und dürfe nicht passieren. Viele Details, schildert er, müssten jetzt ad hoc, immer unter Beachtung der aktuellen Verordnungen und in Abstimmung mit den Städten und Gemeinen geklärt werden. Das sei nicht immer einfach. Der Testbus ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag erst beklebt worden und schon unterwegs. (mz)