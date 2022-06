Ärger in Köthen: Erstrahlt das „Welcome Center“ für Ukraine-Flüchtlinge in Russland-Farben?

Dem früheren Stadtchef Rainer Elze übt Kritik am „Welcome Center“ in Köthen. Der jetzige OB Hauschild verteidigt das Vorgehen. Wie er die Farbwahl begründet.

Das Welcome Center in Köthen

Köthen/MZ - Seit Dienstag hat Köthen ein Welcome-Center für Flüchtlinge geöffnet. Es ist Anlaufpunkt für vor dem Krieg in der Ukraine geflohene Menschen, aber auch für Helfer, die Angebote für die Flüchtlinge unterbreiten und bei der Koordination in verschiedenster Form helfen wollen. Eigentlich eine gute Sache, doch jetzt kommt Kritik aus einer Richtung, die wohl niemand so vermutet hätte.