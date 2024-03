Köthen/MZ. - Es ist still im Labor, elf junge Menschen studieren ihre Arbeitsblätter. „Es grünt so grün – Farbstoffanalyse von Algenproben“ lautet Aufgabe 1. „Das wird schwierig, ist aber machbar“, meint Amelie aus Naumburg. Vor der Neuntklässlerin steht ein halbes Dutzend Fläschchen mit Pipetten, darunter zehnprozentige Salzsäure, Silbernitrat- und Iod-Kaliumiodid-Lösung, mit der sich Stärke nachweisen lässt.

Rund 100 Schüler aus 15 Gymnasien in Sachsen-Anhalt haben sich an der Vorrunde der Landes-Biologie-Olympiade beteiligt. Die 22 besten Neunt- und Zehntklässler aus Bernburg, Eisleben, Halle, Naumburg, Magdeburg und Wernigerode qualifizierten sich für die Endrunde, die am Dienstag an der Hochschule Anhalt stattgefunden hat. Erstmals sind in diesem Jahr drei Achtklässler dabei.

In zwei Gruppen müssen die Schüler bis zur Mittagspause zwei Stationen absolvieren: Eine 80-minütige Klausur und ein ebenso langes Praktikum im Labor. „Das ist eng, und es ist von vornherein so gedacht, dass sie nicht fertig werden“, erklärt Frank Müller auf Nachfrage der MZ das Handicap des Wettbewerbs. Der Fachlehrer für Biologie und Chemie am Domgymnasium Naumburg ist der Landesbeauftragte der Olympiade, er leitet die fünfköpfige Kommission, die die Aufgaben erarbeitete.

An die Schüler gewandt, betont der Pädagoge: „Es herrscht logischerweise ein Kooperationsverbot. Lassen Sie Ihre Telefone bitte in der Tasche, und legen Sie auch Smartwatches bei der Arbeit ab. Ich möchte niemanden vom Wettbewerb ausschließen.“

Eine Etage höher weist Ivonne Kitzmann die jungen Menschen im Labor ein. „Das Tuch bitte ablegen, die Strickjacke am besten ausziehen und bitte auch Ketten und Ringe ablegen. Es hat alles mit Arbeitsschutz zu tun, denn wir hantieren hier mit Chemikalien.“ Anschließend verteilt die Laboringenieurin Kittel in verschiedenen Größen.

Zu Beginn des Laborpraktikums sollen die Schüler zwei Algenproben untersuchen. Eine Probe hat jeder an seinen Platz vorgefunden, die zweite muss selbst mit einer digitalen Feinwaage portioniert werden. Dabei geht es nicht nur um Genauigkeit. „Sie haben für das Wiegen 120 Sekunden Zeit“, heißt es dazu im Arbeitsblatt.

Das Pharmatechnik-Labor im Grünen Gebäude gehört zum Fachbereich „Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik“ der Hochschule, der fünf Bachelor-Studiengänge umfasst: Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie, Pharmatechnik, Pharmazeutische Chemie und Verfahrenstechnik.

„Wir haben in Sachsen-Anhalt eine starke Pharmaindustrie, unter anderem den Biopharmapark in Dessau mit über 2.000 Mitarbeitern, Salutas Pharma in Barleben, Beyer Bitterfeld und Wacker Biotech in Halle, wo viel investiert wird“, erklärt Professor Florian Priese. Er ist Lehrbeauftragter des Fachbereichs und Studienfachberater für den Masterstudiengang Pharmatechnik.

Der gut aufgestellten Pharmabranche im Land stünde eine in den nächsten Jahren sinkende Zahl von Abiturienten gegenüber, wovon auch die MINT-Fächer betroffen seien, so Priese weiter. MINT ist die Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

„Das alles wirkt sich im nächsten Schritt auf die Hochschulen aus, und zuletzt auf die Firmen in Form von Fachkräftemangel.“ Das Fazit des Hochschullehrers: „Der Bedarf an Nachwuchs kann mit den Absolventen nicht mehr gedeckt werden.“

Die Hochschule Anhalt versuche mit verschiedenen Strategien, dem Dilemma entgegenzuwirken; unter anderem mit Schülerpraktika für Zehntklässler. Ein weiterer Weg sei, dass Professoren an den Gymnasien im Land für die Studiengänge an der Hochschule Anhalt werben. „Die Landes-Biologie-Olympiade passt dazu sehr gut, denn auf diese Weise werden begabte Schüler gefördert“, erklärt Professor Priese.

Der Mangel an Personal werde außerdem eine weitere Automatisierung von Produktionsprozessen befördern, bei der auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz komme. „Wo man bisher einen Tag für eine Recherche gebraucht hat, kann einem eine KI innerhalb von fünf Minuten die Daten zur Verfügung stellen.“ Ein weiterer Weg sei es, die Lücken mit Fachkräften aus dem Ausland zu schließen.

Die Schüler absolvierten bei der Landes-Biologie-Olympiade 80 Minuten Klausur und 80 Minuten Praktikum. (Foto: Ute Nicklisch)

Der Fachkräftemangel sorgt auch für einen Aufschwung des Dualen Studiums, also einer Hochschulausbildung, die mit Praxistransfers kombiniert ist. „Vor zwei Jahren hatten wir einen dualen Studenten unter 14 Erstsemestern, im Wintersemester studieren sieben von 14 jungen Leuten dual.“

Im Zuge dessen sei ein Mentalitätswandel bei Firmen wichtig, betont Florian Priese: „Wenn sie clever sind, sich frühzeitig Nachwuchs sichern, dann bleiben junge Menschen auch nach dem Studium in der Region.“

Vielleicht gilt das ja auch für Theresa Messe. Die Zehntklässlerin aus dem Georg-Cantor-Gymnasium in Halle habe die Olympiade „mit großem Abstand“ gewonnen, teilte der Landesbeauftragte Frank Müller mit. Auf Platz 2 kam Frieda Sienko, ebenfalls vom Georg-Cantor-Gymnasium, Platz 3 ging an Charlotte Kerber vom Domgymnasium in Naumburg.