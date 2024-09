Die Midewa wird in Köthen nicht nur ihrer sozialen Verantwortung gerecht. Das kommt auch auf höchster Ebene gut an.

Midewa glänzt in Köthen

Köthen/MZ. - Einen alten Wasserturm von innen haben viele schon einmal gesehen. Der in Köthen – 33 Meter hoch mit einem Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern – hatte gerade zum „Tag des offenen Denkmals“ wieder geöffnet. Ein modernes Wasserwerk von innen dürften aber die wenigsten von uns bislang betreten haben. Eins davon steht in Köthen, unweit der Landkreisverwaltung, und wird von der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH betrieben.